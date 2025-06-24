90 milyar liralık suç ağında çöküş: 17 ilde dev operasyon, 67 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suçla mücadelede bir başarıya daha imza atıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bursa merkezli olmak üzere 17 ilde jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hesaplarında toplam 90 milyar TL işlem hacmi bulunan ve elebaşılığını A.A.O.’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

ELEBAŞI DA YAKALANDI: 67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgüt elebaşı A.A.O. dahil olmak üzere toplam 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 38’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 1 kişinin ise adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yakalanan organize suç örgütünün hesaplarında yapılan incelemede, yaklaşık 90 milyar TL’lik yasa dışı işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl jandarma komutanlarımız, kahraman jandarmamız ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."