90 milyon TL'lik TOKİ arsası dolandırıcılığı iddiası: 5 ilde 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yürüttüğü soruşturmada çarpıcı bir yöntem ortaya çıkardı. Savcılık açıklamasına göre şüpheli G.K., kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden hareket etti. Gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait olan ve kooperatifle hiçbir ilgisi bulunmayan bir arsayı, kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi gösterdi. Mağdurlara sahte tapu kayıtları gönderilerek güven oluşturuldu ve bu yöntemle 17 müştekiden toplam 90 milyon TL haksız kazanç sağlandı.

9 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 25 Eylül 2026 tarihinde harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 5 ilde toplam 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlar sonucunda B.Ç., G.Ö., A.K., G.K., N.S., R.S., H.Z. ve M.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ HALA ARANIYOR

Operasyonda etkisiz hale getirilemeyen tek isim İ.K. oldu. Savcılık açıklamasında, firari durumdaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.