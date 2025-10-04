900 milyon liralık dolandırıcılık çetesi çökertildi: Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte internet siteleri ve yanıltıcı mesajlarla dolandıran organize suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya açıklamasında, “PTT - HGS ismi ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturan, ‘HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var’ gibi vatandaşlarımıza yanıltıcı mesajlar gönderip dolandıran, bankalarda 900 milyon hesap hareketi bulunan 12 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

OPERASYON 6 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, söz konusu operasyon Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, İstanbul merkezli olarak İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de eş zamanlı şekilde icra edildi.

KRİPTO VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, şüphelilere ait çok sayıda hesaba el koydu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu.” bilgisini paylaştı. Bu kapsamda, hem dijital hem de fiziki delillerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.