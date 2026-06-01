91 Yaşındaki hayırsever takdir topladı! 500 milyonu tek kalemde eğitime bağışladı

Yıllarca Amerika'da ter döken 91 yaşındaki bir iş insanı, geçmişte annesine verdiği o kutsal sözü bir an bile unutmadı ve yaklaşık yarım milyar lira (500 milyon TL) değerindeki devasa mülkünü tek bir imzayla bağışladı. Kaymakamlıkta düzenlenen törende atılan imzalar herkesi duygulandırırken, bu büyük fedakarlığın ardındaki hikaye ve yarım milyarlık mülkün neye dönüştürüleceği merak konusu oldu.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı.

ABD'DEN FETHİYE'YE UZANAN ANLAMLI BAĞIŞ

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı.

KAYMAKAMLIKTA PROTOKOL İMZALANDI

Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi. Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Akkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin desteklerinin eğitim kurumlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

"İNŞALLAH BURADAN GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI YETİŞİR."

Hayırsever Akyalı ise annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir." dedi. Binanın önümüzdeki yıl, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.