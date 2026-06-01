91 Yaşındaki hayırsever takdir topladı! 500 milyonu tek kalemde eğitime bağışladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden tüm Türkiye'nin içini ısıtacak, adeta "helal olsun" dedirtecek cinsten muazzam bir haber geldi!

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
91 Yaşındaki hayırsever takdir topladı! 500 milyonu tek kalemde eğitime bağışladı
Yayınlanma:

Yıllarca Amerika'da ter döken 91 yaşındaki bir iş insanı, geçmişte annesine verdiği o kutsal sözü bir an bile unutmadı ve yaklaşık yarım milyar lira (500 milyon TL) değerindeki devasa mülkünü tek bir imzayla bağışladı. Kaymakamlıkta düzenlenen törende atılan imzalar herkesi duygulandırırken, bu büyük fedakarlığın ardındaki hikaye ve yarım milyarlık mülkün neye dönüştürüleceği merak konusu oldu.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon lira değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı.

ABD'DEN FETHİYE'YE UZANAN ANLAMLI BAĞIŞ

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan iş insanı Akyalı, Patlangıç Mahallesi Muğla Makası mevkisinde bulunan ve halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ile arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı.

KAYMAKAMLIKTA PROTOKOL İMZALANDI

Bunun üzerine devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi. Törende, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever Akyalı arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Akkaya, törende yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu belirterek, hayırseverlerin desteklerinin eğitim kurumlarının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

"İNŞALLAH BURADAN GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI YETİŞİR."

Hayırsever Akyalı ise annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir." dedi. Binanın önümüzdeki yıl, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Milli maçta yürekler ağıza geldi! Eren Elmalı hastaneye götürüldüMilli maçta yürekler ağıza geldi! Eren Elmalı hastaneye götürüldüSpor
"12'den sonra Antalya'da devlet biziz" demişti... Sonu iyi bitmedi"12'den sonra Antalya'da devlet biziz" demişti... Sonu iyi bitmediGündem
Bayram ziyaretinde dehşet! Kuzenini 5 yerinden bıçakladıBayram ziyaretinde dehşet! Kuzenini 5 yerinden bıçakladıYurt
Bağış milli eğitim bakanlığı
Günün Manşetleri
Şemsiyesiz çıkmayın! MGM o şehirleri tek tek uyardı
Hesaplar ve kayıtlar inceleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek! İstanbul'da elektrikler saatlerce kesilecek!