Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi bugün İstanbul'da yapıldı. 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi bugün İstanbul'da yapıldı.



Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başladı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katıldı.



At yarışlarında 92. Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" adlı safkan kazandı.



Bu yılın çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye ise 165 bin TL ikramiye verilecek. Yetiştiricilik primi olarak toplam 701 bin 250 TL dağıtılacak.



92. Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi, birincilik ikramiyesiyle beraber toplam 2 milyon 523 bin 350 TL'nin sahibi olacak. Kazanan atın sahibi aynı zamanda atın yetiştiricisi olması durumunda 412 bin 500 TL daha kazanırken, toplamda ise bu rakam 2 milyon 935 bin 850 TL olacak.



Koşuya katılan 21 atın kura çekimi sonrası başlangıç sıraları şu şekilde oluştu:



1- Rhythm Divine

2- Fire and Smoke

3- Keremito

4- Süperstar

5- Hep Beraber

6- Run and Win

7- Cankılıç

8- Sharpa

9- Grayamazon

10- Civanım

11- Katma Değer

12- Distant Shining

13- Mister Görkem

14- Avukat

15- Run For Derya

16- Urla Fırtınası

17- Mekiskir

18- Kobra

19- Vancouver

20- Peri Lina

21- Ganando Solo





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