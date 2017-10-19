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93 yıllık reklam yolculuğu

Türkiye İş Bankası'nın 93 yıllık reklam yolculuğu İstanbul Eminönü'ndeki tarihi müzede ziyaretçileriyle buluştu. Sergi Mart ayının sonuna kadar ziyarete açık olacak.

93 yıllık reklam yolculuğu

Türkiye İş Bankası'nın 1924 yılından itibaren başlayan reklam tarihi "İş Bankası İftiharla Sunar" adlı sergide bir araya geldi.

Sergi ziyaretçilerini İş Bankası'nın 93 yıllık tarihi boyunca kendini güncelleyen bir reklam yolculuğuna davet ediyor.

Ziyaretçilerinin ilgiyle karşıladığı sergide 450 reklam filmi, 400'e yakın basılı yayın ve 60 kadar özgün nesne yer alıyor.

Serginin Küratörlüğünü İzzettin Çalışar yapıyor.

Sergide Atatürk köşesi ve Zeki Müren'in reklam sesinin olduğu radyoya da yer veriliyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Türkiye İş Bankası
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