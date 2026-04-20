96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı davasında karar: 62 kez müebbet hapis cezası 22 yıla düşürüldü

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün davasında yeniden yargılama kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hasan Alpargün savunmasında binayı dönemin yönetmeliklerine göre inşa ettiğini ileri sürdü. Alpargün, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

46 SAYFALIK İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı ve yerel mahkemeye sunulan 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporuna dikkat çekti. Avukatlar, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'OLASI KAST' KALDIRILDI, CEZA 22 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, yerel mahkemenin sanık Hasan Alpargün’e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozdu.

"Olası kast" hükmünü kaldıran mahkeme, Alpargün’e iyi hal indirimi uygulamayarak "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.