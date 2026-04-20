96 kişinin öldüğü Alpargün Apartmanı davasında karar: 62 kez müebbet hapis cezası 22 yıla düşürüldü

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında yerel mahkemenin verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası istinaf mahkemesinde bozularak 22 yıl 6 aya indirildi.

Yayınlanma:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'ün davasında yeniden yargılama kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve bazı müştekiler salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hasan Alpargün savunmasında binayı dönemin yönetmeliklerine göre inşa ettiğini ileri sürdü. Alpargün, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

46 SAYFALIK İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Müşteki avukatları ise Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı ve yerel mahkemeye sunulan 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporuna dikkat çekti. Avukatlar, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'OLASI KAST' KALDIRILDI, CEZA 22 YIL 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, yerel mahkemenin sanık Hasan Alpargün’e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozdu.

"Olası kast" hükmünü kaldıran mahkeme, Alpargün’e iyi hal indirimi uygulamayarak "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

deprem adana
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
"CHP kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu makama döner"
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Alaş için kırmızı bülten talebi
Okul saldırıları sonrası sosyal medya operasyonu
İstanbul'a sağanak ve soğuk hava geliyor
Kendilerini MİT'çi diye tanıtıp 100 milyonluk vurgun yaptılar!
Ankara'da boya fabrikasında yangın
Uşak Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayacak
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Çok Okunanlar
2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? 2026 emekli promosyon tutarları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin Temmuz 2026 maaş zammı ne kadar olacak?
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 21 Nisan elektrik kesintileri
Çalışan anneler dikkat! Düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak Çalışan anneler dikkat! Düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak