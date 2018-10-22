A Haber, 'dünya televizyonlarında ilk kez' başlığıyla verilen görüntülerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden 31 dakika önceki görüntülerini yayınlandı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci cemal kaşıkçının son anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



A Haber'in ulaştığı ve öldürülmeden 31 dakika öncesine ait o görüntülerde, Cemal Kaşıkçı ve nişanlısının el ele başkonsolosluğa gittiği görülüyor.



İşte Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in 11 kilometre uzaklıktaki konsolosluğa gidiş anı....









Olay



Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.



Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.



Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.



Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.