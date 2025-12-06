A Milli Takım Dünya Kupası’nda kiminle oynayacak? Türkiye'nin Dünya Kupası fikstürü açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası’na play-off turundan katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı’nın kupaya gitmesi halinde oynayacağı grup maçlarının programı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, play-off turundaki engeli aşması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sahne almaya çok yaklaşacak. Turnuvanın genişleyen formatı ve açıklanan resmi grup programı, futbolseverlerde şimdiden büyük merak uyandırdı. Takım sayısının artmasıyla daha yoğun ve kıtalar arası rekabetin öne çıkacağı organizasyonda, Türkiye’nin yer alması hâlinde karşılaşacağı rakipler ile maçların oynanacağı saatler duyuruldu. Ay-yıldızlı ekibin müsabakalarının önemli bir bölümünün Türkiye saatiyle sabah erken saatlere denk gelmesi dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Play-Off C yolundan çıkılması durumunda milliler, Dünya Kupası’nın D Grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek. Yapılan açıklamaya göre Türkiye gruptaki ilk karşılaşmasını Kanada’da, diğer iki maçını ise Amerika Birleşik Devletleri’nde oynayacak.

Turnuvaya katılım sağlanması halinde A Milli Takım’ın grup etabındaki maç planı şu şekilde olacak:

– 12 Haziran 2026: Türkiye – Avustralya / Vancouver, BC Place – TSİ 07.00
– 19 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay / Santa Clara – TSİ 07.00
– 25 Haziran 2026: Türkiye – ABD / Los Angeles – TSİ 05.00

KARŞILAŞMALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ SABAH SAATLERİNDE

Karşılaşmaların büyük bölümünün Türkiye’de sabah saatlerinde takip edilecek olması, turnuvanın yayın akışını da yakından etkileyecek.

D Grubu’nun tüm karşılaşmalarına ilişkin açıklanan takvim ise şöyle sıralandı:

– 12 Haziran 2026: ABD – Paraguay / Los Angeles Stadyumu – TSİ 04.00
– 12 Haziran 2026: Avustralya – UEFA Play-Off C galibi (Türkiye) / BC Place – TSİ 07.00

– 19 Haziran 2026: ABD – Avustralya / Seattle Stadyumu – TSİ 01.00
– 19 Haziran 2026: UEFA Play-Off C galibi (Türkiye) – Paraguay / San Francisco Bay bölgesi – TSİ 07.00

– 25 Haziran 2026: UEFA Play-Off C galibi (Türkiye) – ABD / Los Angeles Stadyumu – TSİ 05.00
– 25 Haziran 2026: Paraguay – Avustralya / San Francisco Bay bölgesi – TSİ 05.00

