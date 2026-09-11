A Milli takım oyuncusu Adem Küçükkartal hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal vefat etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Küçükkartal'ın naaşı yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
A Milli takım oyuncusu Adem Küçükkartal hayatını kaybetti
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A Milli Futsal Takımı'nda forma giyen 34 yaşındaki Adem Küçükkartal hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Küçükkartal'ın 2022 yılından bu yana A Milli Futsal Takımı kadrosunda yer aldığı hatırlatıldı. TFF'nin açıklaması şöyle:

"Futsal A Milli Takım oyuncumuz Adem Küçükkartal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 2022 yılından bu yana Futsal A Millî Takımımızda görev alan Adem Küçükkartal, 22 kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. Küçükkartal'ın naaşı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü (yarın) memleketi Konya'da toprağa verilecek. Merhum Adem Küçükkartal'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta futsal olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre Küçükkartal'ın cenazesi yarın, yani 12 Eylül 2026 Cumartesi günü, memleketi Konya'da toprağa verilecek.

Küçükkartal, A Milli Futsal Takımı bünyesinde bulunduğu süre boyunca ay-yıldızlı formayla toplam 22 maça çıktı.

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