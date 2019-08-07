Türkiye'nin hava kuvvetleri ailesine bir üye daha katıldı. Ordunun taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu teslim alındı. "Uçan kale" Türk pilotları tarafından Türkiye'ye getirildi.

Dokuzuncu "uçan kale" Türkiye'ye teslim edildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının 9'uncusu Türk pilotları tarafından Türkiye'ye getirildi."Uçan kale", Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Türkiye'nin en son A400M uçak teslimatını 2022'nin başında tamamlanması planlanıyor.Türkiye'nin dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında uçaklar İspanya'nın Sevilla kentinde üretiliyor.Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan 9'uncu uçak, şu ana kadar teslim edilen en üst konfigürasyona sahip olmasıyla öne çıkıyor. Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak ve ülkenin savunmasına önemli katkı sağlayacak.