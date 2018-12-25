Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in batısındaki Arimah'a girdiğini duyurdu. Terör örgütü, 'özerklik' şartıyla kenti Suriye ordusuna bırakmayı teklif etmiş ancak Şam yönetimi bu pazarlığı reddetmişti.

AA'nın Münbiç'teki kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, Suriye askerleri 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılarla Münbiç'in batı kırsalında yer alan Arimah beldesine girdi.



Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor.



ABD askerleri ise Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.