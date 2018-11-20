Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği'nin güvenliğini artırmak için 17 projeyi hayata geçireceğini duyurdu. Bu projelerden biri de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'da açılacak İstihbarat Akademileri! Ayrıca elektronik harp ve iha'lar konusunda da Birlik çeşitli yapılanmalara gidecek.

Avrupa Birliği ülkeleri savunma ve dışişleri bakanlarından oluşan AB Dış ilişkiler Konseyi'nin hazırladığı rapor AB Konseyi tarafından yayımladı. Yapılandırılmış Daimi İşbirliği çerçevesinde 17 yeni sivil güvenlik projesini hayata geçirecek.



AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, birliğin savunma alanında şimdiye kadar attığı adımlar hakkında genel bir değerlendirme yapıldı, bu çerçevede yeni girişim ve projelerin başlatılacağı duyuruldu.



Bildiride, "AB'nin mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde güvenlik sağlama ve bağımsız aktör olarak hareket edebilme kapasitesi güçlendirilecektir." ifadesine yer verildi.



ABD ve AB ülkeleri yönetimleri arasında Avrupa Ordusu tartışması yaşanırken bildiride "savunma alanında atılan adımların transatlantik ilişkileri de geliştireceği" vurgusu dikkat çekti.



Bildiride AB'nin yakın çevresinde son yıllarda güvenlik durumunun kötüleştiği de ifade edildi. Organize suçlar, terör ve hibrit tehditlerle mücadele etmek sivil misyon ve projelerin daha fazla desteklenmesi kararı alındı.



Yapılandırılmış Daimi İş Birliği çerçevesinde 17 yeni proje üzerinde mutabık kalındığı duyuruldu. Projeler arasında en dikkat çekici gelişmelerden biri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kurulması planlanan AB İstihbarat Akademisi oldu. AB İstihbarat Akademisinin üye ülkelerin istihbarat birimleri ve NATO ile istihbarat alanında personel yetiştirme ve iş birliğini artırmayı öngördüğü kaydedildi.



Bildiride, Almanya öncülüğünde yeni jenerasyon İHA'ların geliştirilmesi, Çekya'nın liderliğinde ortak elektronik harp yeteneğinin oluşturulması, Fransa tarafından askeri üslerin ortak kullanımının kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik kabul edilen diğer projeler dikkati çekti.



ulusal.com.tr