AB Bakanı Çelik, "Filistin sorununda herhangi bir çözüm olmaksızın ABD Başkanının büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimi, çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, vahim bir duruştur." dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, tarihi bir dönemden geçtiklerini, Türkiye'nin güçlenmesine büyük bir ivme katacak 2019 seçimlerine doğru ilerlediklerini bildirdi.



Bu süreçte birlik ve beraberliğin önemine değinen Çelik, çok büyük fedakarlıklara bugünlere geldiklerini ifade etti.



Çelik, sınırların etrafında kurulmak istenen terör koridoruna izin vermeyeceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Etrafımızda her geçen gün yeni bir gelişme oluyor. En son geçenlerde hatırlayacaksınız, ABD Başkanının, ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma gibisinden son derece basiretsiz ve tehlikeli bir kararla dünya karşı karşıya kaldı. O nedenle Türkiye olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'ni, iki devletli bir çözümü savunageldik. Şimdi Filistin sorununda herhangi bir çözüm olmaksızın ABD Başkanının kendi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimi, çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, vahim bir duruştur. Buna karşı Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafındaki sağ duyulu insanları arayarak, büyük bir inisiyatif oluşturarak bu kararın karşısında hassasiyet oluşturmaya çalıştı. Sonuç olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak dünyanın dikkatini Filistin ve Kudüs sorununa yeniden çekmeyi başardı."



Türkiye'nin Kudüs konusunda çözüm arayan bir ses olduğunu vurgulayan Çelik, "Bütün bu duyarlılığa rağmen maalesef, İsrail'in kuruluş yıl dönümünde bu büyükelçiliğin taşınacağını İsrail'in bir bakanı duyurdu. Bu son derece tehlikeli bir karardır. Dünyanın kaynamakta olduğu bir dönemde, Ortadoğu'ya geri dönülmeyecek çatışmalara yol açacak şekilde ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek, bir takım çatışmaları tetikleyebilecek son derece yanlış bir karardır. Türkiye bu konudaki hassasiyetini ve inisiyatifini de sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.



Ömer Çelik, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine karşı en etkili mücadeleyi verirken, aynı zamanda Doğu Guta'da Esed rejimi tarafından katledilen mazlumlara da kollarını açtığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye bu güçtedir, bu kuvvettedir. Aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadele edecek bir güç ortaya koyarken, Arakan'daki Müslümanlara kolunu uzatabiliyor, Kudüs'teki hassasiyetini de dünyanın her tarafına gösterebiliyor, Doğu Guta'daki mazlumlara sahip çıkabilecek bir gücü olduğunu gösteriyor, Sarıçam'da, Adana'da, Türkiye'nin her tarafında yeni yatırımları inşa edebilecek şekilde güç ve kuvvetle Türkiye'nin yönetilmesine imza atabiliyor."



Bakan Çelik, terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanmasına ilişkin de şunları kaydetti:



"İster FETÖ'nün başı olan terörist başı olsun, ister PKK terör örgütünün başı olsun, yöneticileri olsun, ister PYD'nin ister DEAŞ'ın yöneticileri olsun Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarına göz diken, kendi varlığına kasteden herkesle aynı anda mücadele etmeye hazırdır. Yıllarca 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesine sahip çıkan bir ülke olarak Türkiye'yi tehdit edenlere karşı, bu tehditten vazgeçmeleri gerektiğini, bu tehditlerle Türkiye'ye herhangi bir zarar veremeyeceklerini, Türkiye'nin bu tehditler karşısında asla geri adım atmayacağını, daha ileri gideceğini uyardık. Uyarılarımızı dinleyenler ve Türkiye'ye karşı kasıtlı davranışlarından vazgeçenler bizden zarar görmediler. Ama Türkiye'ye kast edenler, istikrarına, gücüne zarar vermeye çalışanlar karşılarında güçlü Türkiye'yi buldular. Düşmanlarımızla, terör örgütleriyle dünyanın her tarafında mücadele edebilecek güce ve kuvvete sahibiz."