AB Bakanı Çelik'ten Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt verdi. Çelik, "Hukuk'u ihlal edenler, PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Ankara savaşa, savaş eklememeli" demişti.
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AB Bakanı Çelik'ten Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt verdi. Çelik, "Hukuk'u ihlal edenler, PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi
AB Bakanı Çelik'ten Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt verdi. Çelik, "Hukuk'u ihlal edenler, PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi.