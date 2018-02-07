AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
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AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt

AB Bakanı Çelik'ten Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt verdi. Çelik, "Hukuk'u ihlal edenler, PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi

AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt

AB Bakanı Çelik'ten Bakanı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt verdi. Çelik, "Hukuk'u ihlal edenler, PYD/YPG'ye silah verenlerdir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Ankara savaşa, savaş eklememeli" demişti.


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Etiketler; #ab bakanı
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