AB Bakanı Çelik, Türkiye'nin AB Zirvesi'nden beklentisiyle ilgili, "Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı temenni ediyorum." dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin AB Zirvesi'nden beklentisiyle ilgili, "Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz cümle duymak istemiyoruz, duymayacağımızı temenni ediyorum. Türkiye'nin öneminin farkında olan ve Türkiye ile daha iyi dialog ve iş birliği çerçevesinde bir sonuç çıkarsa bu hepimiz için yeni bir sayfanın açılması, herkes için yararlı sonuçlar çıkması anlamına gelir." dedi.



"Yanlış tutumun devam ettirilmesi"

Bakan Çelik, Almanya'nın AB Zirvesi'nde Türkiye'ye mali yardımları tartışmaya açacağına dair haberler hakkında "Bunlar içine girilen yanlış tutumun devam ettirilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.