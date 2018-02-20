Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı operasyonuyla güçlü bir mücadele verirken her gün bize sivil kayıplardan bahsediyorlar. O sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik."

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 37. Toplantısı'na katıldı.



Çelik, burada yaptığı konuşmada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı operasyonuyla güçlü bir mücadele verirken her gün bize sivil kayıplardan bahsediyorlar. O sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik." dedi.



"Terör örgütleri konusunda tutarlı olmak gerekir"



Çelik, "Biz DEAŞ'la mücadele ederken bizi destekleyen ve desteğini beyan eden bazı dostlarımız yine bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye'deki şubesi PYD ve YPG ile mücadele ederken bu desteği göstermiyorlar. Terör örgütleri konusunda tutarlı olmak gerekir." diye konuştu.



