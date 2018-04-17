Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin mülteci konusunda olağanüstü çaba gösterdiği kaydedilirken FETÖ de ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin mülteci konusunda olağanüstü çaba gösterdiği kaydedilirken FETÖ de ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.



Bugün rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmermans tarafından sunuldu.



"OHAL'E SON VERİLSİN"

Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporunda, OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.



OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar 'orantısız' bulunarak eleştirildi ve bunun düzeltilmesi için Avrupa Konseyi ile işbirliği çağrısı yapıldı.



TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞTI

AB Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı." açıklamasında bulundu.



ulusal.com.tr