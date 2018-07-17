Temmuz ayı başında Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan Avusturya Başbakanı'ndan Türkiye'nin AB sürecine yönelik bir açıklama geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Avusturya Başbakanı göreve gelir gelmez, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini sonlandırma talebinde bulundu.



Temmuz ayı başında AB dönem başkanlığını devralan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri vakit harcamadan sona erdirmesi gerektiğini söyledi.



Kurz, buna rağmen Avusturya'nın Türkiye ile 'dürüst bir ilişki kurmaya' her zaman önem verdiğini belirti.



Avusturya, başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor.



Öte yandan Avusturya Başbakanı, Yunanistan ve Kuzey Makedonya arasında imzalanan anlaşmadan memnuniyetini dile getirdi.



ulusal.com.tr