Avrupa Birliği ve CHP kurmayları, terör örgütünün yasal uzantısı için adeta seferberlik başlattı. AB ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçileri kayyum atanan üç Büyükşehir Belediye başkanı ile bir araya geldi. CHP'liler de cezaevlerindeki HDP'lileri ziyaret etti.

ABD'nin kayyumlara ilişkin "Endişe verici" açıklamasından sonra Avrupa Birliği ülkeleri harekete geçti.



Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



AB Türkiye Delegasyonu, sosyal medyadan bu fotoğrafı paylaştı. İsviçre ve Norveç temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda eski belediye başkanlarının görevden alınma süreci değerlendirildi.



ABD ve AB'nin yanı sıra CHP'liler de ilk günden bu yana PKK'ya destek veren belediye başkanlarının yanında. CHP milletvekilleri de görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret etti. Dayanışma mesajı verdi.



Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP'ye destek için Kandıra Cezaevine gitti. HDP’li siyasetçileri ve eski Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını ziyaret etti.



Kaya, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’ın mesajını da kamuoyuna duyurdu.. Kışanak'ın “Kayyum parayı sokakta har vurup harman savurdu. Gelsinler mahkemede sorsunlar bana. Eğer bir tek kuruşun örgüte gittiğini ispatlarlarsa bu mücadeleyi bırakacağım” dediğini aktardı.



ulusal.com.tr