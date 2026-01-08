ABB konser davasında karar: Tutuklu tüm sanıklar serbest bırakıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konser harcamalarına ilişkin yürütülen davada, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.
Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında mahkeme kararını açıkladı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5’i tutuklu toplam 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi.
Mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Dava, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonlarına yönelik harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılmıştı. Sanıkların yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.