ABB konser davasında karar: Tutuklu tüm sanıklar serbest bırakıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konser harcamalarına ilişkin yürütülen davada, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABB konser davasında karar: Tutuklu tüm sanıklar serbest bırakıldı
Yayınlanma:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında mahkeme kararını açıkladı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5’i tutuklu toplam 14 sanığın yargılandığı dosyada tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Dava, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonlarına yönelik harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılmıştı. Sanıkların yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilecek.

Suriye’de neler oluyor... Halep Milletvekili operasyonun ayrıntılarını Ulusal Kanal’a açıkladıSuriye’de neler oluyor... Halep Milletvekili operasyonun ayrıntılarını Ulusal Kanal’a açıkladıDünya
MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!Yurt
Beykoz konuşması yargıya taşındı: Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası açtıBeykoz konuşması yargıya taşındı: Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası açtıGündem
abb konser
Günün Manşetleri
Suça sürüklenen çocuklar raporu TBMM’de
Halep’ten Ulusal Kanal’a özel açıklamalar...
Talep gelirse destek veririz
İşte 12. yargı paketi detayları
2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi!
Sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza
Samsun merkezli çocuk müstehcenliği operasyonu
2026 yılı CMK ücret tarifesi belli oldu
“Maduro’yu sattı” iddiasına büyükelçiden yanıt
Çok Okunanlar
MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak! MGM uyardı: 30 şehrimizi sağanak yağış vuracak!
1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı: En yüksek faiz veren bankalar belli oldu
AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
O illerde yaşayanlar dikkat O illerde yaşayanlar dikkat