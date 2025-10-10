ABB konser soruşturması: Mansur Yavaş hakkında bakanlıktan soruşturma izni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “konser” soruşturması kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulundu.

Başsavcılık talebinde, “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali” iddialarını gerekçe gösterdi.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın “2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında, 32 konser hizmet alımı kapsamında 154 milyon 453 bin 221 TL tutarında kamu zararı oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 5’i tutuklu 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, suçun zincirleme şekilde işlendiği belirtilerek 8 sanık hakkında 31,5 yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

