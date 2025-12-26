ABB'den Mansur Yavaş iddiasına yanıt: “İlk kez gündeme gelmiş gibi servis ediliyor”

Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığına yönelik haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklama şu şekilde:

“KAMUOYUNA DUYURU

Bazı basın yayın organları tarafından, sabah saatlerinde servis edilen ve ‘yeni bir gelişme’ gibi sunulan haberlerde; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mansur Yavaş’ın siyasi kampanyasında kamu kaynağı kullandığı iddiasıyla inceleme başlatıldığı haberleri servis edilmiştir.

Söz konusu dosya yeni olmayıp, daha önce kamuoyuna da yansıyan açık bir dosyadır. Buna rağmen, bilindik bazı medya organlarınca tekrar tekrar ve yanıltıcı bir biçimde ‘ilk kez gündeme gelmiş’ gibi servis edilmesi bir algı kampanyasının ürünü olduğunu açıkça göstermektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almamış, kamu kaynağı kullanılmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu hususa ilişkin 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur; incelenebilir, bakılıp görülebilir niteliktedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

