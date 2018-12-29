Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Murat Şahin'in sunduğu Haber Artı programına konuk oldu. Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu programda önemli açıklamalar yapan Kıvanç, 2019'da ABD'nin Irak'tan çıkmak zorunda kalacağını belirtti.

Suriye'de uzun zaman görev yapan ve bölgeyi yakından bilen Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ABD askerleri ve PKK'nın üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu ifade eden Kıvanç, ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmesinin nedenini Fırat Kalkanı operasyonu ve Suriye ordusunun bölgedeki başarılı operasyonları olduğunu kaydetti.



'ABD 2019'DA IRAK'TAN ÇEKİLECEK'



ABD askerlerinin Irak'taki varlığının tartışıldığını ifade eden Kıvanç, 2019'da ABD askerlerinin Irak'tan da çekileceğini söyleyedi. Kıvanç, "Irakta 5200 ABD askeri var. ABD tıpkı Suriye'den çekildiği gibi Irak'tan da çekilmek zorunda kalacak gelişmeler bunu zorluyor. Trump bir ziyarette bulundu, gittiği askeri üssün ismi Ayn-El Esad Irak topraklarında bulunan bir askeri üs. Bu ziyaret Irak'ta büyük bir tepki ile karşılandı. Trump'ın Irak'a danışmayarak bu üsse gitmesi, hiçbir Irak'lı yetkiliyle görüşmeden çıkıp gelmesi büyük tepki yarattı." dedi.



MOSKOVA'DAKİ SURİYE ZİRVESİ



Türk yetkililerin Rusya'da gerçekleştirdiği Suriye zirvesine de değinen Kıvanç, toplantının gündeminin ABD askerleri çekildikten sonra sahadaki durumun yönetilmesi olduğunu ifade etti.



Menbiç'te Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığını belirten Kıvanç, "kent merkezinde halen ABD askerlerinin varlıklar mevcut ancak Suriye ordusunun da kent çeperinde ve banliyö diyebileceğimiz diğer bölgelerdeki mahallelerde yavaş yavaş denetim kurmaya başladığı yönünde sahadan gelen bilgiler var" ifadelerini kullandı.

