Kandil'deki teröristlerin başına ödül koyan Amerika, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye destek vermeye devam ediyor. Haseke kentinde 5 bin PKK'lıyı eğiten Amerika, teröristler için bir de mezuniyet töreni düzenledi.

PKK'lıların başına ödül koyan ancak PYD'ye sahip çıkarak terör örgütü ile işbirliğini meşrulaştıran Amerika, Suriye'de 5 bin PKK'lıya eğitim verdi.



Haseke'de kurduğu terör kampında iki ay boyunca eğitim veren Amerika, terörsitlere diploma da verdi.



Yenişafak'ın haberine göre, PKK'lılar iki ay boyunca bomba, ağır silah, uçaksavar, taknsavar, nizami ve gayrinizami harp eğitimi gördü.



Eğitimlerini tamamlayan teröristler için mezuniyet töreni yapıldı, uzmanlaştıkları konu ile ilgili silahlar verildi.



Amerika, teröristlere verdiği eğitimi "Sınır Güvenlik Birimi Özel Eğitimi" başlığı altında gerçekleştiriliyor. PKK'lılar da Pentagon'dan 200 dolar maaş alıyor.



Öte yandan bu eğitimlere Amerika'nın ödül kararı aldığı teröristlerin bulunduğu Kandil'den de belirli isimler gönderildi. Gönderilen teröristler, askeri eğitime ek olarak PKK/PYD'lilere propaganda dersi verdi.



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