Ulusal Kanal Türk basınında TARTIŞILMAYANI tartışıyor. Bölge siyasetindeki büyük kırılmaya mercek tutuyor. Katar'dan gelen 5'li ittifak. Peki Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Katar ittifakı olursa ne olur, avantajları nelerdir? Konuyu Doç. Dr. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel ile konuştuk. Erenel, bu ittifakın yeni dünya düzeninde Amerika'ya büyük bir ders olacağını söyledi.



Terör bahanesiyle ambargoların hedefi olan Katar'dan Ortadoğu'da dengelerin değiştiğini gösteren kritik bir çıkış geldi. Katar, Türkiye, Suriye, Irak, İran ile



Amerika'yı arkasına alan Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahyren'in yaptırımlarına fırsat vermeyen Katar, neden bu ittifaka ihtiyaç duydu? Yrd. Doç. Dr. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı.



Bu birliktelik dünya dengelerini yerinden oynatacak önemde. 5'li ittifak gerçekleşmesi durumunda, bu ülkeler Ortadağu'da daha fazla söz sahibi olacak.



Türkiye basınında çok yer bulmayan bu ittifakın hem siyasi hem ekonomik yönleri var. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Fahri Erenel enerji konusuna dikkat çekti.



Suriye'de kaybeden Amerika bu ittifak karşısında iyice yanlızşalıyor mu?



Erenel, Amerika'nın bölgesel etkinliğini sınırlama çabalarına Rusya ve Çin'den de destek geleceği görüşünde.



HABER: LALE DELİDAĞ

ulusal.com.tr



Terör bahanesiyle ambargoların hedefi olan Katar'dan Ortadoğu'da dengelerin değiştiğini gösteren kritik bir çıkış geldi. Katar, Türkiye, Suriye, Irak, İran ile ittifak yapmayı önerdi.Amerika'yı arkasına alan Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahyren'in yaptırımlarına fırsat vermeyen Katar, neden bu ittifaka ihtiyaç duydu? Yrd. Doç. Dr. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, Ulusal Kanal'a önemli açıklamalar yaptı.Bu birliktelik dünya dengelerini yerinden oynatacak önemde. 5'li ittifak gerçekleşmesi durumunda, bu ülkeler Ortadağu'da daha fazla söz sahibi olacak.Türkiye basınında çok yer bulmayan bu ittifakın hem siyasi hem ekonomik yönleri var. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Fahri Erenel enerji konusuna dikkat çekti.Suriye'de kaybeden Amerika bu ittifak karşısında iyice yanlızşalıyor mu?Erenel, Amerika'nın bölgesel etkinliğini sınırlama çabalarına Rusya ve Çin'den de destek geleceği görüşünde.