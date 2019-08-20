ABD ile Rusya arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın son bulmasının ardından, ABD 500 kilometre menzilli füze denemesi yaptı. Pentagon, testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Rusya ise ABD'yi askeri gerginliği artırmakla suçladı.

ABD, yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasak olan bir füzeyi test etti.



Açıklamayı Pentagon yaptı.



Savunma Bakanlığı, konvansiyonel yapılandırılmış karada konuşlu bir seyir füzesinin Kaliforniya'nın Nicolas adasında test edildiği bilgisini paylaştı.



Açıklamada, söz konusu denemeyle elde edilen verilerin, orta ölçekli füzelerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.



Rusya ise ABD'nin füze denemesi yapmasına tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'ın askeri gerginliği artırdığını belirtti.



Ryabkov, ABD'nin çekilmiş olduğu INF anlaşmasındaki standartların üstünde bir menzilde füze denemesi yapmasının üzücü olduğunu söyledi. Rus yetkili füze denemesinin bu yönde bir çalışmanın uzun zamandır yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.



Ryabkov, Moskova'nın kendisinin silah yarışına çekilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ay başında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın resmen sona erdiğini açıklamıştı.



ABD de daha önce Rusya'nın INF Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu.





ulusal.com.tr