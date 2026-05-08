ABD ablukasında çifte şok: İran hem tankere el koydu hem ablukayı deldi!

İran, ABD’nin deniz ablukası devam ederken bir petrol tankerine daha el koyduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, "Ocean Koi" isimli geminin İran’ın petrol ihracatını hedef alan faaliyetler yürüttüğünü açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan
İran resmi haber ajansı IRNA’nın cuma günü geçtiği habere göre, Deniz Kuvvetlerine bağlı özel komandolar "Ocean Koi" adlı tankere operasyon düzenledi. Müdahalenin sebebi olarak, tankerin bölgesel şartları suiistimal ederek İran'ın petrol ihracatına zarar verme girişimi gösterildi. Operasyonun ardından tankerin ele geçirilip ülkenin güney kıyılarına demirlendiği aktarıldı.

SİLAHLI SÜRAT TEKNELERİYLE GECE OPERASYONU

IRNA tarafından servis edilen görüntülerde, komandoların gece karanlığında silahlı sürat tekneleriyle tankere yaklaşıp gemiye çıktığı anlar yer aldı. Ancak bu kritik müdahalenin zamanı ve tam konumu hakkında resmi kaynaklarca net bir ayrıntı paylaşılmadı.

ÜÇ TANKER ABD ABLUKASINI DELDİ

Bir diğer yandan, gemi takip platformu TankerTrackers'ın raporuna göre, son iki gün içerisinde İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait üç boş tanker, ABD’nin askeri ablukasını aşmayı başardı. Pakistan’ın münhasır ekonomik bölgesinden geçen ve toplam kapasiteleri yaklaşık 5 milyon varil ham petrole ulaşan bu üç tankerin güvenli bir şekilde İran'a ulaştığı bildirildi.

