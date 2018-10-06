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ABD askerleri PKK'ya bomba eğitimi veriyor

ABD'liler PKK'ya silah ve sağlık eğitiminin yanı sıra bomba eğitimi de veriyor. Amerikan askerleri Suriye'de verdikleri eğitimin fotoğraflarını sosyal medyada hesaplarından paylaşıyor...

ABD askerleri PKK'ya bomba eğitimi veriyor
Teröristlere bomba eğitimini Amerikalı askerler veriyor.

PKK'nın bombalı saldırıları Amerikan'ın desteğini tekrar gündeme getirdi. Geçen şubat ayında ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, teröristlere verdikleri bomba eğitiminin fotoğraflarını paylaşmıştı.

Dillon, eğitimin amacının PKK'lıların, 'el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak' olduğunu ifade etmişti. 

PKK'lı teröristler ABD'den aldıkları eğitimler doğrultusunda yeni taktikler geliştiriyor. 'Daha yüksek boyutta patlayıcı kullanmak' bu taktiklerden sadece biri. ABD askerleri Suriye kuzeyindeki 20'ye yakın üs ve kampta PKK'lıları eğitmeye devam ediyor.

ulusal.com.tr
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