ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması: Yaptırımlar kalkacak

NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Beştepe'de düzenlenen resmi törenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmelere geçmeden önce ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Gazetecilerin Türkiye'nin uzun süredir beklediği CAATSA yaptırımlarına yönelik sorusuna doğrudan yanıt veren Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." dedi.

F-35 İÇİN YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı, yaptırımlar ve Türkiye'nin F-35 programına geri dönüş ihtimali hakkındaki değerlendirmelerinde Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile yürüttükleri çalışmalara atıfta bulundu. Yaptırım listesine alınacak başka odaklar olduğunu belirten Trump "Marco Rubio, ve tüm arkadaşlarımla çalışıyoruz. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulanacak bir sürü insan var.F-35 konusu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F35 ve bunu düşüneceğiz." ifadelerini kaydetti.

CAATSA NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak konumlandırdığı Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik ticari ve askeri kısıtlamalar getiren Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), 2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yasanın 231. maddesi, Rusya Federasyonu'nun savunma veya istihbarat sektörleriyle önemli düzeyde finansal alışverişte bulunan kişi ve kurumlara doğrudan yaptırım uygulanmasını hükme bağlıyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, Washington yönetimi tarafından bu madde kapsamında değerlendirildi. Sürecin sonunda Ankara'ya yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı ve CAATSA kısıtlamalarına tabi tuttu.

Türkiye'nin S-400 sistemlerini teslim almasının ardından CAATSA yaptırımlarının yürürlüğe girmesini bir süre engelleyen Trump yönetimi, 2020 yılındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde artan siyasi baskıların ardından karar değişikliğine gitmişti. Trump, Aralık 2020'de yaptırım kararını resmen onayladı ve o tarihte alınan CAATSA yaptırımları günümüz itibarıyla uygulanmaya devam ediyor.