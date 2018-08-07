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ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd
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