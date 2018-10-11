ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos'ta yapılan saldrıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.
Saldırı günlerce konuşulmuştu. Soruşturmada sona gelindi. 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine 20 Ağustos'ta saldırı olmuş, silahla ateş açılmıştı.
Ankara Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, saldırıyı yapan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın yanı sıra Ersin Bayram ile Talip Bora Kılıç "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
4 kişiye "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamaları yöneltiliyor.
Şüpheliler için 55 yıla kadar hapsi isteniyor.
ulusal.com.tr