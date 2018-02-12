Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının, 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirileceğini açıkladı.



Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Tuna, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.



Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.







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