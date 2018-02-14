ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla resmen 'Zeytin Dalı’ Caddesi oldu

ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla resmen 'Zeytin Dalı’ Caddesi oldu.



Meclis, Ankara Çankaya’da ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının ‘Zeytin Dalı’ Caddesi olarak değiştirilmesini tüm partilerin ve bağımsız Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etti.



Karardan sonra artık resmi yazışmalarda da caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ olarak kullanılacak.





ulusal.com.tr

