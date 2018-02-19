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ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi 'Zeytindalı Caddesi' oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin önündeki caddenin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.

ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi 'Zeytindalı Caddesi' oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin önündeki caddenin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Çankaya'nın Ayrancı semtinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirilmişti.



Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd büyükelçiliği #Amerika Birleşik Devletleri #zeytin dalı #Zeytindalı Caddesi
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