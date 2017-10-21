PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili ABD Büyükelçiliğince açıklama yapıldı. Açıklamada, "PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır" denildi

PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasına tepkiler sürüyor.



Konuyla ilgili bir açıklama da ABD Büyükelçiliği tarafından yapıldı.



Açıklamada, "Öcalan, saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" ifadeleri kullanıldı.



Yapılan açıklama şu şekilde:



Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur.



Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır.



ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır.



PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır.



Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.



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