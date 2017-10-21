CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

ABD Büyükelçiliğinden Rakka'daki Öcalan posteri açıklaması

PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasıyla ilgili ABD Büyükelçiliğince açıklama yapıldı. Açıklamada, "PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır" denildi

ABD Büyükelçiliğinden Rakka'daki Öcalan posteri açıklaması

PKK/PYD'li teröristlerin Suriye Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asmasına tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da ABD Büyükelçiliği tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Öcalan, saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasının bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. 

Bütün taraflardan beklentimiz, gerginliği artıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. 

ABD hükümeti, terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. 

PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. 

Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #rakka #abdullah öcalan #pkk #pyd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Almanya Münih'te saldırı: Yaralılar var! Bir kişi yakalandı
Sonraki Haber
TGB'den vazifenin 90'ıncı yıl dönümünde anlamlı video
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adil Aydın - 5 gün önce
pkk ve öcalan'ı çöpe atmış, eli temizmiş ( ! ) . . . - Geçti Bor'un pazarı . .
Yanıtla Beğenme(0)
Avatar
Adil Aydın - 5 gün önce
abd " tuzak " peşinde.
Yanıtla Beğenme(0)