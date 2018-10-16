Türkiye'nin ardından bölge ülkeleri de Fırat'ın doğusu konusundaki tavrını yüksek sesle dillendirmeye başladı. Rusya, İran, Irak ve Suriye'den gelen "Yeni hedef Fırat'ın doğusu" açıklamaları, Amerika'yı telaşlandırdı. Washington yönetimi, Astana ortaklığını dinamitlemek için harekete geçti. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey apar topar Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor. Hedef belli: İdlib'de düğümün çözülmesine engel olmak, Menbiç'te Türk ordusunu oyalamak!

İran, Irak, Rusya, Suriye... Peş peşe Fırat'ın doğusu açıklamaları geldi. Amerika harekete geçti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de...Batı Asya'da sular ısınıyor. İdlib'teki olumlu gelişmelerin ardından bölge ülkeleri gözünü ABD desteki PKK/PYD'nin işgal ettiği Fırat'ın doğusuna çevirdi.ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Açıklama, Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Jeffrey'nin Suriye'deki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi. Dünya kamuoyunu geçen hafta meşgul eden Cemal Kaşıkçı gündemiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetimi tarafından apar topar Suudi Arabistan'a gönderildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Pompeo'nun Kaşıkçı olayı için bölgeye gönderildiği söylense de bölgedeki esas konunun Menbiç ve Fırat'ın Doğusu olduğunun altı çiziliyor.Geçtiğimiz günlerde Türk, Rus, Irak ve Suriyeli yetkililer Fırat'ın Doğusunu işaret etmişlerdi. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, İdlib'in ağır silahlı gruplardan arındırılmasının ardından hedeflerinin Fırat'ın Doğusu olduğunu açıklamıştı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Ferit İlsever son gelişmeleri değerlendirdi.İdlib'deki son durumla Fırat'ın doğusu ardışık ilerliyor.İdlib'de her şey planlandığı gibi gitse de planda CIA ve Mossad'ın yönlendirdiği HTŞ engeli var.İlsever, "ABD'nin "oyalama taktiklerine" rağmen Batı Asya ülkelerinin emperyalizmle nihai bir hesaplaşmanın arifesinde olduğunu" vurguladı.