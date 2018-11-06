Amerikan halkı kongre ara seçimleri için sandık başında. Seçmenler 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını ve 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'inin yeniden şekillendirecek.

Amerika'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun 35'inin yeniden belirleneceği ara seçimler için oy verme işlemi başladı.



Birçok eyalette ekim ayının farklı günlerinde başlayan "erken oy kullanma sürecinde" önceki yıllara göre daha fazla seçmenin sandığa gittiği belirtildi.



Buna göre, en az 34 milyon seçmen, asıl seçim günü olan 6 Kasım'dan önceki süreçte oyunu kullandı.



Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.



Seçimde, kongrenin yanı sıra 36 eyaletin valisi de belirlenecek.



ulusal.com.tr