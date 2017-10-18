ABD'de bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

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ABD'de bir parkta silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.



ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı bir kişi 5 kişiyi vurdu.



Saldırgan olay yerinden kaçtı.