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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı

Harford Country'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Harford County Şerifi, sosyal medya hesaplarında “Çok sayıda kurban var. Bölgeye yaklaşmayın” dedi. Saldırgan polis tarafından vurularak gözaltına alındı.

Harford Şerifi'nin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulundu.
Bu arada, bir saldırganın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Associated Press'e yaptığı açıklamada saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bazı kaynaklar da basına yaptığı açıklamada 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #silahlı saldırı
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