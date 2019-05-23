10 Mayıs'ta Amerikan Temsilciler Meclisi'ne sunulan Türkiye karşıtı karar tasarısı kabul edildi. Kararda Türkiye'nin S-400 sistemi alması eleştirilirken bölgesel konularda da ABD ile ayrı düştüğü ifade ediliyor. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye karşıtı çevrelerin faaliyetlerini yoğunlaştırdığını" söyledi.

Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 10 Mayıs'ta sunulan Türkiye karşıtı karar tasarısını kabul etti.



"ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı kararda Türkiye sadece S-400 sistemi alması nedeniyle değil bölgesel konularda ABD politikalarıyla ayrıştığı için de eleştiriliyor.



Kararda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapılıyor.



Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel tasarıyla ilgili olarak; "Bu tasarı Erdoğan'ı otoriter davranışı sebebiyle kınıyor, Türkiye'ye de Rus silah sistemlerinin teslimatının iptal edilmesi çağrısını yapıyor" dedi.



Engel ayrıca "Bir NATO üyesi ülke Rus ekipmanı satın alamaz" dedi.



Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarının Senato'da onaylanması gerekiyor. Bu iki süreçten de geçmesi durumunda yasa tasarısı ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla resmiyet kazanabilecek.



Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Temsilciler Meclisi'nden geçen karar hakkında yazılı açıklama yaptı.



Aksoy, ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını gözlemlediklerini belirtti.

"Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak attığı adımların gerisindeki haklı nedenler gözardı edilerek alınan bu tür kararlar, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Esasen, dostluk ve müttefikliğin gereği, önerdiğimiz çalışma grubuna destek vererek, yapıcı ve samimi bir çaba ortaya koymaktır."



Öte yandan Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili bir açıklama da Almanya'dan geldi.



Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.



Alman sözcü, "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli. Bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.





ulusal.com.tr