banner997
AB ve İran yeni bir anlaşma imzaladı
AB ve İran yeni bir anlaşma imzaladı
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz
Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti
Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

ABD'de üst düzey temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. BM Genel sekreteri, Japonya Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüşen Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Genel kurulu'nda liderlere seslenecek. Erdoğan'ın mesajının Fırat'ın Doğusu olması bekleniyor.

ABD'de üst düzey temaslar

Dünya diplomasisinin nabzı Newyork'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BMGK Genel Kurulu öncesi temaslarına hız kazandırdı.

Erdoğan, liderlerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen Erdoğan'ın gündemi Suriye oldu. BM Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Guetteres'in Soçi uzlaşısını memnuniyetle karşıladığıu bildirildi.

Erdoğan, Astana ortağı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhaniyle görüştü. İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti. 

Erdoğan'ın üst düzey temasları Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Belçika Başbakanı Charles Michel, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'la devam etti.

Cumhurbaşkanı bugün, 73. Genel Kurulu Görüşmelerinde liderlere seslenecek.

Amerika'ya gitmeden önce ve gittikten sonra Fırat'ın Doğusu için karralılık mesajları veren Erdoğan'ın, Genel kurulda da Fırat'ın Doğusu ile ilgili konuşması bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #recep tayyip erdoğan #türkiye #japonya #iran #Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.