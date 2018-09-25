Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. BM Genel sekreteri, Japonya Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüşen Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Genel kurulu'nda liderlere seslenecek. Erdoğan'ın mesajının Fırat'ın Doğusu olması bekleniyor.

Dünya diplomasisinin nabzı Newyork'ta atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da BMGK Genel Kurulu öncesi temaslarına hız kazandırdı.



Erdoğan, liderlerle ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşen Erdoğan'ın gündemi Suriye oldu. BM Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Guetteres'in Soçi uzlaşısını memnuniyetle karşıladığıu bildirildi.



Erdoğan, Astana ortağı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhaniyle görüştü. İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti.



Erdoğan'ın üst düzey temasları Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Belçika Başbakanı Charles Michel, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'la devam etti.



Cumhurbaşkanı bugün, 73. Genel Kurulu Görüşmelerinde liderlere seslenecek.



Amerika'ya gitmeden önce ve gittikten sonra Fırat'ın Doğusu için karralılık mesajları veren Erdoğan'ın, Genel kurulda da Fırat'ın Doğusu ile ilgili konuşması bekleniyor.





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