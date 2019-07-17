ABD'deki FETÖ şebekesi: Soner Tarım

FETÖ'nün ABD'nin Teksas eyaletindeki en büyük okul ağlarından birinde yıllarca üst düzey yöneticilik yapan Soner Tarım, sözleşmeli okullar konusunda örgütün ileri gelen figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Teksas eyaletindeki en büyük okul ağlarından Harmony Halk Okullarında (Harmony Public Schools) yıllarca üst düzey yöneticilik yapan Soner Tarım, sözleşmeli okullar (charter school) konusunda örgütün ileri gelen figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

FETÖ'nün ABD yapılanmasında sözleşmeli okullardan elde ettiği gelir önemli bir yer tutarken, uzun süredir ABD'de yaşayan Tarım bu alandaki önemli üyelerinden biri olarak biliniyor.

CKW LUXE adlı sosyete dergisi tarafından ödül verilen Tarım için derginin internet sitesinde hazırlanan biyografide, onun 30 yıldır eğitimle ilgilendiği belirtiliyor.

Tarım'ın 2000 yılında Teksas’ta Harmony Halk Okullarını 200 öğrenciyle kurduğu, geçen yıl itibarıyla bu okulların 56 kampüsünde 36 bin öğrencinin bulunduğu ve 4 binden fazla kişiye burada istihdam sağlandığı ifade ediliyor.

Tarım, 2018’de Harmony Halk Okullarından ayrılarak yine Teksas’ta Royal Okul Sistemi (Royal School System) adında yeni bir oluşum kurdu.



Tarım'ın yeni okul açma başvurusu reddedildi

FETÖ’nün sözleşmeli okul konusunda en yaygın ağının bulunduğu Teksas’ta kısa bir süre önce yeni bir okul açma çalışmalarına başlayan Tarım'ın bu girişimi reddedildi. Harmony Halk Okulları yerine, yeni bir ağ olduğu belirtilen Royal Halk Okulları (Royal Public Schools) adıyla haziranda yapılan başvuruyu Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu oy birliği ile geri çevirdi.

Kurul üyelerinin oylamada tanık olarak dinlediği FETÖ'nün ABD yapılanmasını araştıran gazeteci Mark Hall, daha önce Harmony Halk Okulları ağında üst düzey görev yapan Tarım'ın, buradan ayrılarak Teksas'ın Austin ve Houston şehirlerinde Royal Halk Okulları adı altında yeni bir okul yapılanması kurmaya çalıştığını anlattı.

Hall, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 15 üyeli eğitim kurulunun ret kararının nedeniyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını, çoğunun FETÖ'yü terör örgütü olarak algılamadığını ancak tehdit olarak görenlerin de bunu açıktan söyleyemediklerini vurguladı.



"Tarım, sözleşmeli okulların dünyasında bölücü bir şahsiyettir"

Tarım’ın sözleşmeli okul faaliyetleri Mart 2019’da Alabama’da yayın yapan bir yerel gazetedeki makaleye de konu oldu.

Josh Moon imzalı "İslami bir hareket, dolandırıcılık ve uygunsuz istihdam: Montgomery’nin ilk sözleşmeli okulu hakkında daha fazla (ve daha garip) sorular ortaya çıkıyor" başlıklı makalede, Tarım’ın Birlik Okulu Hizmetleri (Unity School Services) adı altında kurduğu bir grup ile eyaletteki sözleşmeli okul faaliyetlerine arka planda dahil olmaya çalıştığı kaydedildi.

Makalede, "Tarım, sözleşmeli okullar dünyasında bölücü bir şahsiyettir. Harmony Okulları ise incelemeye başladığınızda özel işletmelerin kamu parasıyla ne kadar kötü şeyler yapabileceğine mükemmel bir örnek." ifadelerine yer verildi.

Tarım’ın Montgomery'deki LEAD Academy adlı sözleşmeli okul ile ilişkisi sorgulanan makalede, "Diğer şeylerin yanı sıra Tarım’ın okulları Fethullah Gülen adlı tartışmalı bir Türk vaizin öğretileri etrafında toplanan dini bir hareket için finansal bir cephe olmakla suçlanıyor." yorumu yapıldı.

2012, 2015 ve en son Mayıs 2016’da bölgedeki Dallas News gibi yerel medyada yer alan haberlerde de Harmony Halk Okullarının, başarılı öğrenci sayısını artırmak için notları ve sınav puanlarını değiştirdiğine yönelik iddialar gündeme geldi.



Houston'ın en etkili kadınlarından biriyle ikinci evlilik

Tarım 2016 yılında, Houston’ın en etkili 30 kadınından biri olduğu belirtilen Çinli Nancy J. Li ile ikinci evliliğini yaptı.

Eğitim Danışmanlığı ve Halkla İlişkiler şirketi "Easton Resource Development"ın kurucu başkanı olan Tarım’ın ikinci eşi Li’nin Amerikalı ve Çinli üst düzey sosyal ortamlarda etkili biri olması ayrıca Houston’daki Yahudi Holokost toplumu ile yoğun bir şekilde ilgilenmesi dikkati çekiyor.

Li’nin öz geçmişinde, Holokost konusunda ABD dışında, Çin’in Harbin, Şanghay, Tiencin gibi kentlerinde de konferanslar düzenlediği bilgisi paylaşılıyor.

Açık kaynaklarda Tarım'ın ilk evliliğini 1996 yılında siyahi Amerikalı Cheryl Tarım ile yaptığı bilgisi yer alıyor.

FETÖ yapılanmasına ait olduğu anlaşılan Houston’daki Torquase Center’da konuşurken çekilmiş fotoğrafının altında, Cheryl hakkında "Teksas’taki siyahi politikacıların desteğine ulaşmak için Gülen hareketinin gizli bir silahı olduğu" yorumu yapılıyor.

Eşiyle sosyal medyayı aktif olarak kullandığı görülen Tarım’ın Twitter hesabında takip ettiği kişiler arasında bazı FETÖ okulları yöneticileri, Teksas eyaletinde öne çıkan siyasi figürlerin yanı sıra Türkiye karşıtı yazı ve tutumlarıyla bilinen Michael Rubin’in de bulunması dikkati çekiyor.