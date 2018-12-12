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ABD'deki FETÖ yapılanması

Türkiye'nin Washington'daki Büyükelçiliği'nde FETÖ soruşturması yapıldığı ortaya çıktı. İki diplomat ve bir idari memurun FETÖ bağlantısı şüphesiyle merkeze çağrıldığı öğrenildi.

ABD'deki FETÖ yapılanması

Amerika'nın başkenti Washington'daki Türkiye Büyükelçiliğinde FETÖ soruşturması yapıldı.

Haber Hürriyet'te yer aldı. Buna göre; Büyükelçilik Müşaviri Cem Ulusoy, basınla ilişkiler ve sözcülük görevini yürüten Celil Erdoğan ile idari memur olan eşi Mehtap Erdoğan merkeze çağrıldı.

Operasyon için Ankara'da devam eden bir FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçildiği öğrenildi.

Hürriyet'in sorusu üzerine Washington Büyükelçiliği kaynakları, söz konusu üç personelin idari bir kararla merkeze çağrıldığını doğruladı, ancak sebebine ilişkin bilgi vermedi.

Cem Ulusoy, 2011-2013 arasında Türkiye'nin Bulgaristan'daki Burgaz Başkonsolosluğu görevini yürütmüştü. Celil Erdoğan ise Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde Ömer Çelik'in yanında görev yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #washington #fetö
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