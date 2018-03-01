Washington'daki gizli diplomasi toplantısının kritik 15 Temmuz notları ortaya çıktı. Amerika, İngiltere, Fransa, Sudi Arabistan ve Ürdün temsilcilerinin katıldığı gizli toplantıda Türk ordusunun 15 Temmuz sonrasında batı karşıtı kimliğe büründüğü tespiti yapıldı. Aynı toplantıda, Türk-Amerikan ilişkilerinin kopma noktasında olduğu vurgulandı. Ulusal Kanal işte o toplantının notlarına ulaştı

Amerika Orta Doğu'da kaybettikçe, gizli savaş diplomasisine hız veriyor.



Birinci ve ikinci Dünya Savaşı öncesinde sıkça yapılan devletler arası gizli toplantıların bir benzeri geçtiğimiz ocak ayında Washington'da düzenlendi. Toplantıya katılan ülkeler Amerika, İngiltere, Fransa , Suudi Arabistan ve Ürdün oldu.



Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı bu toplantıda konuşulanlar katılımcılar tarafından tutanak haline getirildi. O tutanaklara Fransız bir gazeteci grubu ulaştı. Bu ekip, İngiliz bir diplomatın toplantı notlarını "Syria Leaks" portalında yayınladı.



Çarpıcı notların yer aldığı bu tutanakları emekli diplomat Uluç Özülker, Ulusal Kanal ekranlarında Türkiye'ye duyurmuştu. İşte o tutanaklar arasında 15 Temmuz'a ilişkin kritik bir belge de yer aldı. Ulusal Kanal'ın ulaştığı o belgede toplantıya katılan temsilcilerin FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye ile ilgili tespitleri yer alıyor.



Amerika, İngiltere, Fransa , Suudi Arabistan ve Ürdün temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, 15 Temmuz'a ilişkin en çarpıcı tespit Türk ordusu ile ilgili. 5 temsilci gizli toplantıda NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 15 Temmuz'dan sonra batı karşıtı bir kimliğe büründüğü tespitini yapıyor.



Belgedeki bir diğer çarpıcı nokta da Türkiye- Amerika ilişkilerine dair. Toplantıda not alan Fransız diplomat, Ankara-Whashington ilişkilerinin kopma noktasında olduğunu belirtiyor.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı notlar arasında Ortadoğu ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili de çarpıcı bilgiler var. Örneğin, toplantıda ABD, Suriye için Irak ve Libya modeli öneriyor. Bunun için de "kürtler silahlandırılacak ve petrolü kontrol edecekler" deniliyor.



Suriye'yi işgal planları yapan İsrail de toplantının gündeminde. İsrail Başbakanı Netenyahu'nun kendi konumunu sağlamlaştırmak için Suriye'deki durumu kullandığı ifade ediliyor.



5 ülke temsilcisinin yer aldığı gizli toplantıda Suriye seçimleri de konuşuluyor. Tutanaklarda "Suriye'de seçim olursa Esad katılır. ABD, Esad'ın katılmayacağı bir seçim düzenini organize etmeyi bunun koşullarını ve kurumlarını yaratmayı planlıyor" ifadeleri geçiyor.



Toplantıda konuşan ABD temsilcisi, "Rusları Esad'dan uzaklaştırmak mümkün" yorumunu yaparken Suud temsilcisi de Beşar Esad karşıtı muhalefette sıkıntılar olduğunu ve bölünmeler yaşanabileceğini belirtiyor.



Tutanağın sonuç bölümünde ele alınan bir diğer konu da Suriye'nin terörle mücadele operasyonları. 5 ülke temcilcisi de Suriye Devleti'nin terörle mücadelesine karşılık olarak "Sivillerin hedef alındığı propagandasını devam ettirmeliyiz" kararında birleşiyor.



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