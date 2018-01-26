ABD'nin öncülüğündeki terör örgütü IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Ryan Dillon, Suriye Afrin'de iki koalisyon askerinin öldüğüne yönelik iddialarına yanıt verdi. Haberleri yalanlayan Dillon, SDG ile ilgili de "partnerimiz" dedi

Terör örgütü IŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.



Dillon, SDG için de 'partner' ifadesini kullandı.



Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında "Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



343 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.



Afrin'e hakim Burseya Dağı’ndan sonraki hedefin, Türkiye'ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu belirtildi.



ulusal.com.tr