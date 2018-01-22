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ABD'den Afrin Operasyonu açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu

ABD'den Afrin Operasyonu açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Türkiye, hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı.” dedi.

Mattis, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Hava saldırısı yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” dedi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var” diye konuştu.

Operasyon öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

Etiketler; #abd #afrin #zeytin dalı harekatı
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