ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türk yetkililerle bu hafta papaz Brunson’un durumunu konuşmayı bekliyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan rahip Brunson açıklaması geldi.



Son dakika gelen açıklamaya göre, Pompeo, "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pastör Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü.



Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.