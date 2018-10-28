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ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede Kaşıkçı cinayeti için şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

ABD'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü.

Mattis, Suudi Bakan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.  

Etiketler; #abd #cemal kaşıkçı
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