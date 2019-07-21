ABD'den dikkat çeken ziyaret

Türkiye, F 35 projesinden çıkarılmasının ardından yarın dikkat çeken bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyeti, Suriye Çalışma Grubu toplantısı için yarın Ankara'ya gelecek. Bu arada ABD Başkanı Trump, salı günü Cumhuriyetçi senatörler ile Türkiye'ye yaptırım konusunu görüşecek.

Rusya'dan S 400 hava savunma sistemleri alınmasının ardından, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı en çok konulardan biri oldu. Washington yönetiminin, Pentagon'un baskısı ile aldığı ilk karar, Türkiye'yi yıllardır ortağı olduğu F 35 projesinden çıkarmak oldu.



Bu gelişme sonrası iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşme Ankara'da yapılacak. ABD heyeti, Suriye Çalışma Grubu toplantısı kapsamında pazartesi Türkiye'ye gelecek. Ess

F 35 ile S 400 geriliminin yaşandığı süreçte yapılacak ziyarette ABD heyetine, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlık edecek.



Heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak Suriye Çalışma Grubu toplantısına katılacak. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık edeceği toplantıda; Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Heyetin bir sonraki durağı Millî Savunma Bakanlığı olacak.



Heyet başkanı James Jeffrey'nin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



Görüşme sonrası ise gözler ABD'de olacak.



ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörler ile biraraya gelecek. Yerel saatle 16'da başlayacak toplantıda S 400 alımı nedeni ile Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunu görüşülecek.



ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Patriot sistemlerini satmayan Barack Obama yönetimini suçlamıştı.





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